Северная Корея признала Крым российским

КНДР признает российскую принадлежность Крыма. Об этом сообщили представители посольства РФ в Северной Корее на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Пхеньяне издали новый политический атлас мира, в котором полуостров Крым окрашен в российские цвета.

«Как нам пояснили в МИД КНДР, республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считают его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», – говорится в сообщении посольства России в КНДР.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 12.10.17

Я уеду жить в Ялту: в туристической столице Крыма упали цены на арендное жилье. / «Сидів у лузі коник…» Украина декоммунизировала российского кузнечика. / Холодно, тепло и снова холодно: синоптики рассказали о погоде в Крыму на ближайшие 4 месяца . Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»