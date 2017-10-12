13 октября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.20.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал,ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция первого заместителя министра юстиции Республики Крым Евгении Ростовцевой на тему «Институт мировых судей в Республике Крым: функции, задачи, перспективы» (ул. Севастопольская, 8)

10:00 Симферополь – Открытие третьего ежегодного форума «Карьера: план, стратегия, этапы» по содействию профессиональной ориентации молодежи (гостиница «Москва», ул. Киевская, 2)

10:00 Севастополь – Познавательно-развлекательная программа «Теперь мы первоклашки!» (культурно-информационный центр, ул.П.Корчагина, 1)

13:00 Севастополь – Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню работника сельского хозяйства (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

14:00 Симферополь – Творческая встреча с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

14:30 Симферополь – Заседание комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма (каб. 322, ул. Карла Маркса,18)

15:00 Симферополь – Заседание комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Государственного совета Крыма (каб. 429, ул. Карла Маркса,18)

15:00 Евпатория – Открытие мемориальной доски, посвященной памяти заслуженного журналиста Крыма, редактора, поэта и прозаика Ильи Борисовича Мельникова (редакция городской газеты «Евпаторийская здравница», пр-т Ленина, 28 а)

16:00 Симферополь – Заседание комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного совета Крыма (каб. 322, ул. Карла Маркса,18)

Крым. Другие новости 12.10.17

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