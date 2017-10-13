В Крыму расторгнут договоры с пользователями пляжей

Крым начинает подготовку к новому курортному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по подготовке к минувшему лету на полуострове провалили: муниципалитеты должны были представить в минтуризма паспорта пляжей до 25 мая. Ни одна администрация этого не сделала. Процесс тянулся чуть ли не до середины июля. Хуже всего дела обстояли в Алуште, Судаке, Феодосии, Ялте – то есть в наиболее популярных у туристов городах.

«К сожалению, летом 2017 года много недобросовестных пользователей пляжных территории портили имидж Крыма в глазах отдыхающих, – заявила заместитель председателя Совета министров – руководитель аппарата Совмина РК Лариса Опанасюк. – Поэтому сейчас приоритетной задачей является расторжение договоров с данными пользователями, внесение их в реестр с целью недопущения повторения сценария в 2018 году». Опанасюк отметила, что удалось увеличить количество функционирующих пляжей по сравнению с прошлым годом – до 470. А основными проблемами в текущем году стали сложности при оформлении необходимых разрешительных документов, санитарная очистка пляжей, неэффективное использование побережья. Опанасюк подчеркнула: необходимо как можно скорее начать подготовку к будущему курортному сезону.

Министерство курортов и туризма уже представило новую форму паспорта пляжа. Однако выяснилось, что она не учитывает особенности насыпных пляжей – таких, как в Ялте или Алуште. Поэтому паспорт отправили на доработку.

Напомним, ранее глава РК Сергей Аксенов заявлял, что в 2018 году владельцы и арендаторы пляжных территорий должны будут подготовить все необходимые документы до 1 мая, иначе пляжи просто не откроются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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