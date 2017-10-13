На границе с Украиной задержан наркокурьер-оригинал

В пункте пропуска «Армянск» крымские таможенники задержали мужчину, пытавшегося провезти на полуостров марихуану.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской таможни, курьер придумал оригинальный способ скрыть наркотик от досмотра.
«В ходе досмотра среди личных вещей, в одном из носков, был обнаружен прозрачный полимерный пакет с девятью пластиковыми футлярами зеленого цвета, предназначенными для хранения медицинских пипеток. При вскрытии футляров установлено, что в пипетках находится вещество растительного происхождения зеленого цвета», – говорится в сообщении таможенников.
Мужчина не стал отпираться и заявил, что пытался провести в Крым марихуану. Его слова подтвердила экспертиза.
Крымская таможня возбудила в отношении наркокурьера уголовное дело по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров…»)
Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Армянск, Оксана Мурзина
Армянск. Другие новости 13.10.17
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