На границе с Украиной задержан наркокурьер-оригинал

В пункте пропуска «Армянск» крымские таможенники задержали мужчину, пытавшегося провезти на полуостров марихуану.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской таможни, курьер придумал оригинальный способ скрыть наркотик от досмотра.

«В ходе досмотра среди личных вещей, в одном из носков, был обнаружен прозрачный полимерный пакет с девятью пластиковыми футлярами зеленого цвета, предназначенными для хранения медицинских пипеток. При вскрытии футляров установлено, что в пипетках находится вещество растительного происхождения зеленого цвета», – говорится в сообщении таможенников.

Мужчина не стал отпираться и заявил, что пытался провести в Крым марихуану. Его слова подтвердила экспертиза.

Крымская таможня возбудила в отношении наркокурьера уголовное дело по части 1 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров…»)

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Армянск, Оксана Мурзина

Армянск. Другие новости 13.10.17

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