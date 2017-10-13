Жительница Севастополя умудрялась существовать за счет двух государств

Жительница Севастополя 9 лет получала пенсию двух государств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского городского суда, женщина имела на руках два паспорта – Украины и России, была прописана в Севастополе и в Геленджике. В 2006 году она написала сразу в двух странах заявления о выплате пенсии по возрасту, указав, что выплаты по другому основанию или от другого ведомства ей не назначалась. Таким образом, женщине выплачивалась одновременно российская и украинская пенсии, а с 2013 года УПФ в Геленджике назначило ей федеральную доплату.

Факт двойной выплаты установлен Пенсионным фондом РФ при сверке списков двойников.

Севастопольский городской суд постановил взыскать с женщины в пользу управления Пенсионного фонда РФ излишне выплаченную пенсию за почти 9 лет в размере 409 тысяч рублей.

Суд подчеркнул – в соответствии с Соглашением стран СНГ от 13 марта 1992 гражданам государств-участников СНГ может выплачиваться только пенсия, установленная государством, в котором проживает пенсионер, и правовых оснований для выплаты одновременно двух пенсий по законодательству Украины и Российской Федерации не имеется.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 13.10.17

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