Не оставляйте питомцев без присмотра: в Феодосии начинают охоту на бездомных животных

В Феодосии начинается массовая кампания по отлову бродячих животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, муниципалитет заключил соответствующий контракт, и подрядчик приступит к своим обязанностям 14 октября. Владельцев собак и кошек рекомендуют не отпускать своих питомцев на улицу без присмотра и выгуливать их исключительно на поводке.

Кроме того, горожанам предложили сообщать в мэрию о местах скопления бездомных животных. И пообещали, что каждый желающий сможет взять под опеку четвероного бродягу, но при условии содержания его в своем доме или квартире.

Напомним, проблема бездомных животных стоит в Крыму достаточно остро.

В 2016 году в РК был принят закон, предусматривающий отлов и стерилизацию бродячих животных, но при формировании бюджета на текущий год он остался без финансирования. Деньги начали выделять во втором полугодии за счет допдоходов.

В целом, финансовый запрос на работу с бездомными животными в Крыму составил 56 миллионов рублей.

Феодосия, Варвара Бурлакова

Феодосия. Другие новости 13.10.17

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