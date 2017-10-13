В Крыму зафиксирована дефляция на продовольственные товары

В Крыму третий месяц наблюдается тенденция к снижению цен на продукты питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве промышленности РК, в сентябре цены на продовольственные товары в республике находились в одном тренде с другими субъектами Российской Федерации, в том числе Южного федерального округа.

По данным Крымстата индекс потребительских цен на продовольственные товары в Крыму составил 99,1% (в целом по Российской Федерации – 99,3%, Южному федеральному округу – 99%, Краснодарскому краю – 99,3%, Ростовской области – 98,8%)».

Относительно начала года зафиксирована дефляция на продовольственные товары на уровне 1,6%, в целом по Российской Федерации – 0,1%.

Как отметил заместитель министра Ян Латышев, положительное влияние на динамику цен на продовольственные товары в Крыму оказало удешевление плодоовощной продукции и сахара (на 9,8%).

«Снижение потребительских цен зарегистрировано на сахар-песок, картофель, морковь, крупу гречневую, в том числе на лук репчатый на 23,7%, яблоки на 17,2%, капусту белокочанную на 11,7%. Вместе с тем стабильный уровень потребительских цен зафиксирован на хлеб и молоко», – привел пример заместитель министра.

В сентябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем в Республике Крым зарегистрировано уменьшение стоимости минимального набора продуктов питания на 68,14 рубля (2%) – с 3 тысяч 844,48 рублей до 3 тысяч 776,34 рублей в расчете на 1 человека.

Напомним, общий уровень цен в Крыму с начала 2017 года вырос на 1,8%. По данным Минэкономразвития РК, продовольственные товары подешевели на 0,7%, непродовольственные подорожали на 0,4 %, услуги выросли в цене на 11%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.10.17

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