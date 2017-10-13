Говорить і показує Україна: украинские  телеканалы перешли на 75%-й национальный контент

С сегодняшнего дня украинские телеканалы должны перейти на 75%-е вещание на «мове».

Как уже сообщал РИА «Новый День», в июне текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот: для телерадиоорганизаций общенациональной категории доля передач (песен, клипов, фильмов) на украинском языке должна составлять не менее 75% в период вещания с 7:00 до 22:00.

В оставшееся время эфир может быть отдан контенту на других языках, включая русский.

По закону на «мову» должны быть переведены абсолютно все иностранные фильмы, сериалы и детские мультфильмы, в том числе советские.

Украинские власти «пощадили» лишь советские фильмы, снятые до 1 августа 1991 года. Их озвучивать или дублировать на украинском не надо, но они обязательно должны транслироваться с субтитрами на государственном языке.

Телеканалы, вещающие на языках коренных народов, должны транслировать не менее 30% украиноязычных программ и фильмов.

Идея по максимуму украинизировать телеэфир вызвала волну возмущения среди граждан Незалежной. В конце сентября на новый закон с критикой обрушилась певица Джамала, победившая в 2016 году на «Евровидении» с песней на крымско-татарском языке.

Украинцы не должны все время слушать «Два коляра» только потому, что эта песня исполняется на государственном языке, заявила Джамала, подчеркнув, что очень много песен написано украинцами на английском и русском языках. И эта музыка высокого качества.

Телевизионные эксперты, в свою очередь, предрекают телеканалам потерю аудитории, которая массово начнет смотреть спутниковое ТВ.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 13.10.17

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