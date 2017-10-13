Украина закрывает пункт пропуска на границе с Крымом

Украина ограничила движение через пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом.

Как уже сообщал «Новый День», с предложением сократить количество пунктов пропуска на границе с полуостровом в начале сентября выступил постоянный представитель президента Украины в так называемой автономной республике Крым Борис Бабин.

Вопрос даже обсуждался на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

«Зачем нам содержать два пункта пропуска – Каланчак и Чаплынка – на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска», – сказал Бабин, подчеркнув, что пункт Чаплынка должен быть закрыт.

И вот теперь, несмотря на отсутствие какой-либо официальной информации об ограничениях, украинские пограничники начали «тестировать» этот вопрос, ограничивая движение через Чаплынку, направляя едущих в Крым в Армянск или Джанкой. В пиковые нагрузки через «Чаплынку» проходит около 2 тысяч человек и порядка 600 машин в сутки, отмечает РИА «Новости». Сейчас ежесуточный показатель – 500 человек и 200 автомобилей. Для автовладельцев обеих стран этот пункт намного удобнее, чем загруженный трафиком Чонгар.

Сейчас украинские пограничники предупреждают выезжающих с украинской стороны о закрытии пункта пропуска, правда, конкретных дат не называют.

Тем, кто едет с крымской стороны, говорят, что не работает автомобильная база и пересечь границу можно только пешком. Периодически «Чаплынку» закрывают на несколько часов, а то на половину дня, ссылаясь на «зависшие» программы.

Отметим, на долю граждан Украины приходится не менее 5% турпотока в Крым. В 2016 году на полуострове побывали около 700 тысяч украинцев. Власти всеми силами пытаются удержать своих граждан от поездок в Крым, но ни призывы, ни угрозы не помогают – турпоток с украинской стороны продолжает расти: только за одни выходные в середине июля 2017 года в Крым со стороны Украины въехали 24,5 тысячи человек. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что закрытие пункта пропуска на границе с Крымом вызвано желанием властей соседнего государства усилить изоляцию своих граждан от «объективной реальности».

«Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан», – написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что приезжающие с Украины туристы видят ситуацию на полуострове своими глазами и перестают верить пропаганде. «Правда о российском Крыме – это верная смерть для нацистского режима, который пришел к власти путем государственного переворота», – подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что власти республики не будут ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины, если те едут «с добрыми намерениями».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.10.17

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