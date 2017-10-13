Педофил-рецидивист из Севастополя изнасиловал  подростка и растлил девочек

Севастопольский Следком передал в суд материалы уголовного дела 47-летнего педофила, изнасиловавшего 15-летнего подростка и растлившего двух девочек.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления, весной текущего года севастополец под предлогом заработка заманил к себе домой подростка, раздававшего на улице листовки. Под угрозой насилия, мужчина заставил ребенка раздеться, после чего, сделав несколько фотографий на мобильный телефон, изнасиловал подростка.

Через пару месяцев педофил «пригласил на фотосессию» двух девочек. Крымчанин вывез детей в лесной массив близ села Терновка. Педофил сделал снимки девочек без одежд в непристойных позах.

В ходе следствия выяснилось, что ранее 47-летний менеджер по продажам в одной из частных фирм уже увлекался подобными фотосъемками и в 2012 году за порно-эксперименты со школьницей был осужден на 10 лет. Но в 2015 году освободился условно-досрочно. Теперь педофилу грозит 15 лет тюрьмы.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.10.17

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