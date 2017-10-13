Арка Крымского моста установлена,  Керченский пролив открыт

Мостостроители установили автодорожную арку моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с окончанием морской операции по установке второй арки Крымского моста исполняющий обязанности капитана порта «Керчь» досрочно снял в проливе ограничение судоходства, которое должно было действовать до 14 октября.

«Отменить распоряжение и.о. капитана морского порта Керчь от 9 октября «О запрещении плавания в запретном районе в районе строительства транспортного перехода через Керченский пролив с 12.00 13 октября», – сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте администрации морских портов Черного моря.

Напомним, ограничение судоходства действовало с 11 октября. Запрет был связан с проведением операции по транспортировке и установке на опоры автодорожной арки моста.

Между тем, инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что единое мостовое полотно автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив будет сформировано в первом квартале 2018 года: «Уже сейчас основные мостовые конструктивы автодорожной части Крымского моста готовы на 90%. До конца 2017 года мостовики планируют полностью перекрыть пролётами все опоры автодорожной части от таманского берега до фарватера, а до конца зимы – все опоры от фарватера до керченского берега. Работу над основными конструктивами автодорожного моста планируется выполнить в первом квартале 2018 года – тогда будет сформировано единое мостовое полотно между берегами Керченского пролива».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 13.10.17

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