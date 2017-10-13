Докатались: юнцы-автоугонщики получили 4 года на двоих

Балаклавский районный суд приговорил двух несовершеннолетних севастопольцев к двум годам условного срока каждому за угон автомобилей.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в середине сентября в дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 46-летняя горожанка, сообщившая о пропаже припаркованного возле дома автомобиля ЗАЗ. Позднее с заявлением о пропаже автомобиля ВАЗ обратилась еще одна жительница Севастополя.

Полицейские обнаружили машины в разных частях города и вернули законным владельцам. Угонщиками оказались 16 и 17-летние жители Балаклавского района.

В ходе следствия была установлена причастность севастопольцев к еще 4 эпизодам. Угоном автомобилей товарищи пытались разнообразить свой досуг. Они заранее договорились между собой о том, что по вечерам будут «прогуливаться» по садам Балаклавского района и подыскивать автомобили для «приключений». В основном угоняли автомобили отечественных марок, либо недорогие иномарки. После «покатушек» машины просто бросали. Однако некоторые из них все же лишились магнитол, компрессоров, аккумуляторов и бортовых компьютеров.

По решению суда теперь севастопольцы обязаны соблюдать правила поведения и передвижения, установленные судом.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.10.17

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