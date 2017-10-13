Радикальность закона «Об образовании» на Украине объяснили ситуацией с Крымом

В министерстве образования Украины заявили, что незнание государственного языка делает уязвимой территорию компактного проживания нацменьшинств, а закон об образовании «свяжет» всех.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Береговском районе Закарпатской области, где компактно проживают венгры, 75% выпускников школ в текущем году не смогли пройти внешнее независимое тестирование из-за незнания украинского языка. По словам министра образования и науки «Незалежной» Лилии Гриневич, в целом, на Западной Украине большая часть населения вообще не говорит на «мове».

«Любые созданные «языковые гетто» – это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», – заявила глава Минобразования и подчеркнула, что, приняв закон, Киев не нарушил ни одного из своих международных обязательств: «Официальный язык свяжет разные регионы страны».

Как сообщал «Новый День», 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является исключительно украинский.

После принятия закона Верховной Радой власти Венгрии, Румынии, Болгарии, России, Польши и Молдовы выразили возмущение и пожаловались на Украину в Совет Европы.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по результатам сессии приняла резолюция с рекомендациями внести серьезные поправки в украинский закон «Об образовании». Было отмечено, что закон не обеспечивает необходимого баланса в использовании украинского языка и языков национальных меньшинств.

Львов, Анастасия Зук

Львов. Другие новости 13.10.17

Докатались: юнцы-автоугонщики получили 4 года на двоих. / Арка Крымского моста установлена, Керченский пролив открыт. / Педофил-рецидивист из Севастополя изнасиловал подростка и растлил девочек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»