Украинские металлурги теряют европейский рынок

Европейский союз ввел пошлины на украинскую металлопродукцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению экспертов, из-за введения антидемпинговых пошлин украинская металлопродукция станет неконкурентоспособной на европейских рынках. Больше всего пострадают предприятия, которые производят горячекатаные рулоны.

Антидемпинговые пошлины ведены в диапазоне от 5,3% до 33% . Между тем, только в этом году за 4 месяца Украина экспортировала в ЕС горячекатаной стали более чем на 70 миллионов долларов, руды и концентратов железных более чем на 500 миллионов долларов. Металлопродукция возглавила ТОП-5 продуктов экспортируемых «Незалежной».

Ожидается, что «недружественный» шаг ЕС обернется для Украины миллионными потерями, также металлурги не исключает, что некоторые предприятия и вовсе прекратят свое существование.

Напомним, помимо Украины пошлины введены также в отношении России, Ирана и Бразилии.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.10.17

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