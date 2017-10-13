Украина все еще пытается карать за Крымскую весну

На Украине направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Верховного совета Крыма, обвиняемого в совершении государственной измены. Как передает корреспондент РИА «Новый День», киевская прокуратура так называемой Автономной республики Крым решила наказать Светлану Лужецкую – бывшего председателя Черноморской районной администрации, депутата Верховного совета Крыма, ныне уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК.

«Прокуратура в изгнании», вспоминая события Крымской весны, обвиняет Лужецкую в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В сообщении, распространенном этим ведомством, говорится: «Получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года при ее непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым».

Отмечается, что на Украине обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 13.10.17

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