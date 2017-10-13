«Вот и приплыли…» Украине  не хватит  американского угля, грядет блэкаут

Украина оказалась только наполовину обеспечена углем на грядущую зиму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 3 миллионов тонн угля, необходимых для проведения отопительного сезона, на складах «Незалежной» есть только 1,5 миллиона.

«Вот и приплыли... Все будет зависеть от того, какая будет зима. Веерного отключения не избежать. К тому же, стоимость импорта угля искусственно повышается нашими чиновниками и министрами. Увеличили стоимость разгрузки в порту «Южный» с 5 до 10$ (заменили государственную на частную фирму). Таким образом, действуют на каждой цепочке доставки угля до потребителя. В итоге, за все заплатит потребитель электроэнергии или теплоносителя», – написал на своей странице в Фейсбуке глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Он также добавил, что подорожает электроэнергия, горячая вода и отопление, а далеко не все сограждане смогут заплатить такую высокую цену за коммунальные услуги. «Это показатель энергетической бедности», – заключил Волынец.

Перспектива явно не радует украинцев, комментирующих пост, которые «благодарят» власти за «активность» и «энергетическую независимость».

Напомним, Украина пытается организовать регулярные поставки угля из США, который обходится дороже не только донецкого и российского, но даже южно-африканского. В связи с «золотыми» закупками, эксперты ожидают, что грядущий отопительный сезон обойдется простым украинцам дороже примерно на 15%.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.10.17

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