Подвела жадность: в Севастополе о судили посредников в получении взятки

В Севастополе привлечены к уголовной ответственности два посредника, пытавшиеся передать взятку сотрудникам Севреестра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского городского суда, речь шла о постановке на кадастровый учёт 27-ми земельных участков. Посредник должен был получить от взяткодателя оговорённую денежную сумму и передать ее подельнику, который взял на себя поиск сотрудников Севреестра, готовых оказать содействие. Но схема дала сбой – «подходящий» чиновник от взятки отказался.

Вторая попытка оказалась более успешной – специалист Севреестра за 135 тысяч рублей обещал помочь в постановке на кадастровый учёт.

Обсуждая сумму с собственником участков, посредники «накинули» свою долю и озвучили сумму в 1,5 млн. рублей. Потенциальный «взяткодатель» обратился в полицию.

Задержанные с поличным посредники активно содействовали сотрудникам полиции, и передача денег специалисту Севреестра состоялась с использованием записывающей аппаратуры. Уголовное дело в отношении должностного лица выделено в отдельное производство.

А посредники получили условные сроки: один 4,5 года, другой – 3.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 13.10.17

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