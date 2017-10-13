Пятница, 13 октября 2017, 18:35 мск

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Роспортебнадзор оштрафует «устричный» ресторан за страдания гостей винного фестиваля в Балаклаве

Роспортебнадзор оштрафует «устричный» ресторан за страдания гостей винного фестиваля в Балаклаве

Ялтинский ресторан, кормивший гостей винного фестиваля в Балаклаве устрицами, зараженными ротавирусом, будет оштрафован.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об административных мерах воздействия на заведение общепита заявил региональный Роспотребнадзор.

При этом в ведомстве отметили, что в отравлении людей виноваты не сами устрицы, а сотрудники ресторана, которые являлись носителями ротавируса группы А и норовируса.

Из-за несоблюдения элементарных правил гигиены инфекция попала на продукт питания.

Напомним, что после популярного фестиваля, который две недели назад проходил в Балаклаве, в медучреждения стали обращаться побывавшие на мероприятии крымчане с жалобами на тошноту и кишечное расстройство. Пострадавшие «грешили» на устрицы, которые продавались на выносных лотках. Роспотребнадзор организовал проверку по факту обращений.

В настоящее время свое расследование проводит Следком.

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