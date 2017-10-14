В Киеве националисты напали на мэрию

В Киеве разбушевались радикальные националисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 октября отмечается День защитника Украины. В Киеве по этому случаю организовали так называемый Марш славы.

Поклонники Бандеры и Шухевича решили c факелами пройти через Крещатик и Майдан Незалежности на Контрактовую площадь.

Добравшись до Крещатика, они разожгли дымовые шашки, файеры и, скандируя «Власть идиотов губит патриотов», забросали зажженными петардами мэрию Киева, украшенную, между прочим, портретами все тех же Бандеры и Шухевича, сообщают «Вести-Украина».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.10.17

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