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Воскресенье, 15 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Туалет, магазин и  квартиры: в Крыму  снесут ряд самостроев  

Туалет, магазин и  квартиры: в Крыму  снесут ряд самостроев  

В Крыму снесут 19 объектов, признанных самовольными строениями. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о постройках, возведенных на земельных участках, полученных незаконно.

8 объектов находятся в Алуште, четыре – в Ялте, три – в Керчи и по два – в Симферополе и Евпатории. В список попали несколько двухэтажных кафе в Профессорском уголке, а также трехэтажный туалет в Алуште, торговый центр в Симферополе, капитальное двухэтажное строение на территории ЖК «Парк Авеню»в Кореизе (Ялта), несколько квартир, реконструированных с нарушением закона.

В течение ближайшей недели муниципалитеты должны принять соответствующие решения и приступить к сносу указанных в перечне семи дней со дня получения настоящего распоряжения обеспечить принятие решений о распоряжении объектов.

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