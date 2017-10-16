Американский уголь приносит одни убытки: в порту под Одессой произошло ЧП  

На Украине судно с углем из США протаранило причал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в морском торговом порту «Южный», расположенного в 30 км от Одессы. Грузовой корабль, водоизмещением более 100 тысяч тонн, врезалось в причал №8.

По некоторым данным это было судно Conquistador под флагом Мальты. В порту заявляют, что ее последствия аварии незначительны. Однако по данным местных СМИ, есть вероятность, что теперь государственный порт «Южный» около года не сможет принимать грузы, а именно – американский уголь. Ущерб, нанесенный госпредприятию, предварительно оценивается в сотни миллионов гривен, сообщает odessa.net.ua.

Убытки госбюджета Украины посчитать пока сложно: если причал не смогут быстро восстановить, грузы придется перенаправлять в соседний частный порт, какую сумму его владельцы запросят за подобные услуги, неизвестно.

Одесса, Платон Ефимчук

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