У Коломойского внезапно почуяли запах газовых печей и погромов на Украине

Украина превращается в Германию 30-х годов. Об этом заявил продюсер департамента журналистских расследований телеканала «1+1», редактор программы «ГрошІ» Александр Дубинский.

Как уже сообщал «Новый День», в честь 75-летия УПА (запрещена в РФ) в «Незалежной» прошли Марши Славы, орагнизованные радикалами. Только в Киеве в шествии приняли участие 20 тысяч националистов.

По мнению Дубинского, после подобных проявлений нацизма от диалога с Украиной могут отказаться последние ее союзники.

«Это националистическое государство, которое будет явно не очень нужно Европе. Это уже видно: с нами не хотят разговаривать из-за того, что у власти воры, так и еще с нами не будут разговаривать из-за этих факельных шествий и ощущения того, что с националистами, идеология которых граничит с нацистской, разговаривать не очень хочется, не хочется марать руки», – заявил журналист.

Он подчеркнул, что шовинистические лозунги – это предлог, а факельными шествиями Украину не защитить: «Ребята, которые ходят с факелами, называют себя активистами, но мне они больше напоминают бездельников, людей, которые манипулируют националистическими лозунгами, пытаются создать себе политическую и бизнесовую перспективу. Честно говоря, не хватает только еврейских погромов, и это все будет походить на то, что происходило в Германии в 30-х годах. Нам уже активно говорят, что можно смотреть, что слушать, на какие концерты ходить, на каком языке разговаривать в магазине. Но это ничего общего с европейской страной, с европейскими идеалами, за которые вы все стояли на Майдане, и мы стояли, не имеет», – цитирует Дубинского «Политнавигатор».

Журналист отмечает: Украине необходимо приложить все усилия не для запрета русского языка, а для возрождения промышленного производства, а языковой вопрос и факельные шествия могут привести к полной изоляции Украины: «Ну, походите еще с факелами. Может быть, когда Украина окажется в полной изоляции и без виз, наступит какое-то прозрение», – заключил Дубинский.

Заявление Дубинского тем более любопытно, что канал «1+1», на котором он работает, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который с самого начала Русской весны в Донбассе активно финансировал территориальные батальоны украинских националистов.

Киев, Анастасия Зук

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