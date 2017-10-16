В Крыму задержали ОПГ, торгующую запрещенными веществами под видом БАДа

Крымские пограничники задержали членов организованной преступной группы, которая под видом биологически активных добавок (БАД) продавала препараты, запрещенные в РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продукция попадала в Крым и материковую часть России из Украины.

Выйти на реализаторов запрещенной продукции удалось во время мониторинга сайтов, которые предлагали посетителям приобрести БАД для похудения. Для задержания продавцов была проведена «контрольная закупка» препарата под названием «Lida».

«В ходе встречи, организованной в Симферополе, сбытчик товара, не подозревая, что в роли покупателя выступает оперативник, передал заказ», – сообщает пресс-служба ведомства.

Экспертиза установила, что в препарате «Lida» содержится вещество сибутрамин, который включен в список сильнодействующих веществ, характеризуется тяжелыми побочными эффектами, особенно у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы, и может продаваться только в аптеках по рецепту особой формы.

В отношении продавцов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, совершенный группой лиц в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере».

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Симферополь, Мария Моссур

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