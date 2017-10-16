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Понедельник, 16 октября 2017, 13:09 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму иномарка врезалась в  автобус. Есть пострадавшие

В Крыму иномарка врезалась в  автобус. Есть пострадавшие

В Крыму автомобиль «Volkswagen» врезался в пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на 74 километре трассы «Симферополь – Феодосия».

«Водитель автомобиля «Volkswagen», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом», – сообщает пресс-служба «Крым – СПАСа».

В результате аварии пострадал водитель «Volkswagen» и 65-летний пассажир автомобиля. Оба – жители Феодосии.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 16.10.17

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