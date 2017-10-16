Подвели санкции: Крым занял последнее место в рейтинге информатизации регионов

Эксперты не нашли в Крыму информационного общества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рейтинге Минкомсвязи РФ по информатизации российских регионов на 2017 год полуостров занял последнее, 83-е место. Чуть лучше обстоят дела у Севастополя – 80-я строчка.

При составлении исследования эксперты учитывали 120 показателей, в числе которых внедрение информационных технологий в инфраструктуре, образовании, здравоохранении, транспорте, функционирование электронного правительства, создание собственных информационных систем (ИС).

В «тройке» лидеров значатся Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

На 81-м и 82-м местах Еврейская автономная область и Чеченская Республика.

Результаты рейтинга, в принципе, ожидаемы: Крым лишь в начале пути по информатизации общества. Напомним, что на соответствующую программу выделено 397,5 миллионов рублей. На эти деньги, в первую очередь, должны были оснастить информационными системами медучреждения полуострова: внедрить электронные регистратуры, электронные медкарты пациентов, телемедицинское оборудование, которое позволит связываться с клиниками всей страны, оснастить машины «скорой помощи» системой Глонасс. Пилотный проект планировалось запустить еще в 2015-м году. Однако в планы вмешался блэкаут, и полноценно программа заработала на полуострове лишь весной 2017-го года. Однако сбои происходят регулярно.

Санкции, из-за которых многие крупные российские провайдеры и операторы мобильной связи и Интернета обходят полуостров стороной, так же тормозят процесс: местные компании просто не справляются с задачей.

«Сейчас эффективность этой системы уже зависит не от Министерства здравоохранения, а от того, какие интернет-провайдеры работают на нашем рынке и какие технические возможности существуют по скорости Интернета в Крыму. И если у меня будет стоять прекрасный сервер, но провайдер не будет давать возможности пользоваться высокоскоростным Интернетом, по большому счету, это будет не информатизация, а профанация», – неоднократно заявлял заместитель регионального министра здравоохранения Алексей Слободяник.

Что касается внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на общественном транспорте, то, к примеру, в Севастополе перевести на систему ГЛОНАСС все городские автобусы планируют к 1 мая 2018-го года в рамках реформирования этой сферы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.10.17

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