Керченская паромная переправа предупредила о возможной остановке

Керченская паромная переправа может остановиться в любой момент из-за сильного ветра в проливе. Юб этом сообщили в «Морской дирекции».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент паромы курсируют по фактической погоде.

Отметим, что на 16 октября в Крыму объявлено штормовое предупреждение: порывы северо-западного ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

Напомним, 25 сентября из-за непогоды транспортное сообщение между двумя берегами Керченского пролива было блокировано на 90 часов. В ожидании возобновления работы паромов на площадках-накопителях оказалось более 2,5 тысячи транспортных средств, а в залах ожидания несколько тысяч человек.

Позднее главный российский спасатель Владимир Пучков приказал заранее информировать крымчан и туристов об ухудшении погоды в районе Керченского пролива, чтобы ситуация с массовым скоплением людей на Керченской переправе в ожидании паромов больше не повторялась.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 16.10.17

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