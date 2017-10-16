В крымских водохранилищах сократились запасы воды  

Крымские водохранилища естественного стока наполнены на 65%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки, выпавшие в сентябре, носили кратковременный и исключительно локальный характер. В бассейнах рек их количество не превысило 35% нормы, лишь на ЮБК, в районе НБС за одни сутки выпало 59 мм осадков или 116 % нормы. Наименьшее количество осадков – 0,5 мм отмечено в бассейне реки Салгир в черте Симферополя.

Мало даже для этого времени года осадков выпало и в горах: на Ай-Петри зафиксировано 5% нормы, Ангарском перевале – 14 %, в районе метеопоста Караби-Яйла – 19% нормы. «Такого недобора осадков в Крымских горах не было лет 10-15», – говорят синоптики.

В результате, приток в водохранилища, расположенные в руслах рек, был незначительным, а суммарный объем воды к началу октября составил 132 млн 133 тысячи кубометров, что на 14% меньше, чем месяц назад.

Тем не менее, сегодня на заседании комитета Госсовета РК по аграрной политике, экологии и природным ресурсам председатель Госкомводхоза Игорь Вайль заявил, что данных запасов без учета притоков вполне хватит до конца 2017 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.10.17

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