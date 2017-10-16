В Севастополе на глазах у прохожих душили ребенка

В Севастополе прохожий напал на 11-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о неадекватном мужчине, который регулярно нападает на горожан, появилась в местных СМИ и социальных соцсетях.

По сообщениям очевидцев, в минувшие выходные мужчина схватил за горло и принялся душить мальчика, катавшегося на гироскутере на улице Шевченко. Напавший также угрожал ребенку, что он его обольет бензином и сожжет. Некоторые севастопольцы отмечают, что мужчина уже неоднократно нападал на женщин с колясками, портил детские площадки, и кидался в прохожих петардами.

В МВД Севастполя заявили, что официального заявления об инциденте не поступало. А Следственный комитет также проводит проверку по данному сообщению, пишет «Искра».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 16.10.17

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