А им не надо: Севастополь остался без федеральных денег

Севастополь получил из федерального бюджета в качестве межбюджетных трансфертов менее четверти запланированного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по безвозмездным поступлениям кассовый план по итогам 9 месяцев выполнен на 51%, годовой – на 23%. Об этом сегодня сообщил директор городского департамента финансов Владимир Штоп, отметив, что Минфин РФ не перечисляет деньги потому, что Севастополь не может их потратить – ежедневно в остатке более 500 млн рублей.

Отметим, что в целом город освоили бюджет 9 месяцев на 64% от плана. Хуже всего дела обстоят в департаментах городского хозяйства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и капитального строительства, где исполнение бюджета по итогам третьего квартала составило соответственно 51% и 19%.

«Овсянников давно думал над этой отмазкой, – комментирует ситуацию крымский блогер Дионис Апостолаки». – Он не успевает тратить деньги Минфина России. Типа, как сказал Путин. Вы такое видели где-нибудь? Не успевает…»

Наблюдатели видят причину проблемы в следующем: вместо того, чтобы заниматься выполнением федеральной целевой программы и распоряжений президента, севастопольские власти тратили время и силы на безальтернативную предвыборную кампанию.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.10.17

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