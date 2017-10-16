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Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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На Украине избили мужчину, пытавшегося закрасить национальный символ  (ФОТО)

На Украине избили мужчину, пытавшегося закрасить национальный символ  (ФОТО)
Фото: сообщество «Украина + Грузия»

В Одесской области националисты избили мужчину, который пытался закрасить герб Украины.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в городе Черноморск (бывший Ильичевск). Мужчина закрасил на бетонном заборе граффити с надписью «Слава Украине», а также гербом страны.

Очевидцы сочли его действия сепаратистскими, избили «художника» и облили краской. Фото обидчика украинской символистики выложили в социальной сети: «чтобы остальным неповадно было».

Новый День: На Украине избили мужчину, пытавшегося закрасить национальный герб  (ФОТО)

Обратились ли стороны в полицию, не сообщается.

Одесса, Анастасия Зук

Одесса. Другие новости 16.10.17

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