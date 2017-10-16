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Понедельник, 16 октября 2017, 18:15 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Нового главу администрации Симферополя взяли на 2 года  

Нового главу администрации Симферополя взяли на 2 года  

Городской совет Симферополя подписал с Игорем Лукашевым контракт на замещение должности главы администрации крымской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракт подписан сроком на два года. До этого Лукашев проходил проверку на соответствие закона о государственной и муниципальной службе.

«У него только один шанс – это действительно делать реальные положительные изменения в городе, а не только вид и имитацию, как при прошлом мэре», – комментируют назначение симферопольцы.

Напомним, 22 сентября Игорь Лукашев был выбран депутатами горсовета на должность главы администрации Симферополя. Его кандидатуру поддержали 29 человек.

6 октября Госсовет Крыма уволил Лукашева с должности главы комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике и лишил его депутатских полномочий.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил новоизбранному главе администрации Симферополя Игорю Лукашеву проехаться в общественном транспорте, чтобы получше разобраться в проблемах, с которыми приходится сталкиваться жителям.

Симферополь, Мария Моссур

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