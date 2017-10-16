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NewDayNews.ru

Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму детским садом руководил заведующий с судимостью 

В Крыму детским садом руководил заведующий с судимостью 

В Белогорском районе детским садом руководил заведующий с судимостью за преступления против личности, семьи и несовершеннолетних.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, данный факт вскрылся в результате прокурорской проверки исполнения законодательства в части допуска к педагогической деятельности.

Кроме того, оказалось, что аттестацию на соответствие занимаемой должности руководитель детского дошкольного учреждения не проходил.

По требованию прокурора района заведующего отстранили от занимаемой должности.

Белогорский район, Оксана Мурзина

Белогорский район. Другие новости 16.10.17

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