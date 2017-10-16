Власти Севастополя отнимают рынок у местных торговцев –  чтобы продать другим торговцам

Более полутора тысяч севастопольцев подписали обращение к городским властям с просьбой не закрывать «Шевченковский рынок» на улице Косарева. С аналогичной просьбой горожане обратились и в городскую Общественную палату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок договора аренды земельного участка, на котором располагался рынок, истек 4 месяца назад. Правительство Севастополя решило «Шевченковский» закрыть, саму торговую площадку исключить из перечня розничных рынков.

Общественности это не понравилось: с одной стороны район с населением около 50 тысяч человек лишается привычной торговой точки, существовавшей 25 лет. С другой, около 300 человек остаются без работы.

Вопрос обсуждался и в Законодательном собрании Севастополя на расширенном заседании комитета по экономике, где было отмечено: согласно методическим рекомендациям Министерства промышленности и торговли РФ, если в результате решения органов государственной власти тот или иной объект торговли демонтируется, то предприниматель, занимающейся торговой деятельностью, имеет право на получение компенсационного места в рамках того же муниципального округа, в котором демонтирован его объект.

«На сегодняшний день количество объектов, демонтированных в Севастополе уже перешагнуло за несколько сотен, однако взамен, как я понял из ответа, предпринимателям не предоставлено ничего», – заявляют севастопольские общественники.

Что же касается конкретно «Шевченковского», то речь идет о размещении на его территории ярмарки выходного дня.

«Это нестационарная торговля – с автоколес, с земли. Кроме этого, руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников рассказал о еще одной возможной форме продолжения работы рынка, которая поразила своим цинизмом и беспредельностью, – говорит и.о. председателя Общественной палаты, соавтор Открытой общественной инициативы «Наш Севастополь» Олег Гасанов. – Он заявил, что, в связи с окончанием договора аренды, данный участок, с имеющимися на нем постройками, коммуникациями, может быть передан на баланс ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», которая фактически сегодня управляет всеми нашими рынками. Каким образом будет решаться вопрос с собственностью, находящейся на территории «Шевченковского рынка», а это торговые объекты капитального строительства, имеющие кадастровые паспорта, стоящие на учете в Севреестре, как и в каком порядке планируется весь этот бизнес, созданный предпринимателями изъять и передать ГУПу, не совсем ясно. Однако больше всего удивил в данной ситуации другой факт: в планах правительства на 2018 год реорганизовать ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя», трансформировать ГУП в иную форму собственности, отдать под приватизацию. Иными словами, имущество, изъятое у предпринимателей, возможно, уже через полгода будет продано новым собственникам».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 16.10.17

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