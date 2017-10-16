В  центре Симферополя запретят двухстороннюю парковку

На трех центральных улицах Симферополя разрешат парковаться только с одной стороны дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы разгрузить центр крымской столицы от пробок и повысить пропускную способность центральных улиц города, новые правила введут уже в ближайшее время. В частности, запрет на двухстороннюю парковку коснется улиц Гоголя, Самокиша и Серова. Здесь будет максимально активизирована работа эвакуаторов. В администрации Симферополя подчеркивают, что обо всех мерах, направленных на избавление от пробок, автолюбителей будут предупреждать заранее.

Между тем, в социальных сетях симферопольские автолюбители отмечают, что в крымской столице до сих пор не разработали действующего механизма для борьбы с пробками и напоминают, о реверсивном движении, которое собирались внедрить еще в прошлом году. Однако заявления чиновников так и остались на уровне разговоров.

Напомним, реверсивное движение планировалось ввести следующим образом: в утренние часы, когда основной поток машин идет на въезд, три полосы должны пропускать в сторону центра, а в вечером – на выезд из Симферополя.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 16.10.17

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