Да ладно! В ФАС обеспокоены ценами на билеты в Крым

В Федеральной антимонопольной службе России выразили обеспокоенность ценами на билеты в Крым.

Как уже сообщал «Новый День», в конце сентября ведомство запросило информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших авиакомпаний России. Пока ответил только «Аэрофлот». Остальным перевозчикам ФАС дала 2 недели.

«Надеемся, что их ответы будут такими же полными и исчерпывающими. Все полученные данные будут тщательно проанализированы с целью установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты», – заявили в службе, отмечая, что стоимость перелетов в России необоснованно высока, но наибольшую озабоченность вызывает резкий всплеск цен на авиабилеты по таким социально значимым направлениям как перелеты в Калининград, Крым и Дальний Восток.

Как уже сообщал «Новый День», цены на билеты в Крым в минувшем сезоне были на 30% – 40% дороже, чем в Сочи. И это несмотря на то, что при полетах на полуостров для перевозчиков действует нулевая ставка НДС. По идее, это должно снижать стоимость билетов процентов на 10, но сегодня Крым остается для пассажиров одним из самых дорогих внутренних направлений. Так, стоимость перелета, например, из Екатеринбурга до Адлера в конце июня составляла 9 тысяч рублей, а до Симферополя билет того же класса и у того же перевозчика – 14 тысяч 900 рублей, хотя время в пути на 5 минут меньше, чем до Сочи. Вопрос стоимости авиаперевозок в Крым неоднократно поднимался текущим летом, ФАС даже обещала провести собственную проверку, но никаких результатов пока не обнародовано.

В августе поручение разобраться с ценами на авиабилеты в Крыму поступило руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву уже от президента России Владимира Путина. Но ведомство затребовало у перевозчиков необходимые документы только спустя более месяца, когда пассажиропоток резко пошел на убыль.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.10.17

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