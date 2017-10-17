Керчь осталась без воды

Керчане вновь остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером водоснабжение прекратилось практически во всем городе. До сих пор без воды остаются десятки тысяч человек.

Как рассказали РИА «Новый День» в керченском филиале «Вода Крыма» причиной «обезвоживания» Керчи стала крупная авария на магистральном водоводе.

«Слава богу, аварию уже устранили. Сейчас опресняем систему. В течение дня водоснабжение восстановится. Ждите», – пообещали в диспетчерской.

Напомним, что проблема с водоснабжением в Керчи носит крайне острый характер. Из-за низкого давления воды нет даже на третьих этажах многоквартирных домов, а постоянные порывы едва ли не каждый день оставляют без водоснабжения целые районы. Обычно проблема усугубляется летом. Однако в этом году она не исчезла и с наступлением осени.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 17.10.17

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