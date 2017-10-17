В администрации  Симферополя очередная  отставка

Заместитель главы администрации Симферополя и руководитель аппарата крымской столицы Галина Александрова заявила об уходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом она написала в группе в Facebook в ответе на вопрос горожан о незаконных постройках в Симферополе.

«Я, к сожалению, уже помочь не смогу. Пришёл новый глава, а я ухожу. Могу только оказывать консультативную помощь. На все вопросы отвечу позже, когда сама буду чётко понимать.», – написала Александрова.

Напомним, после ухода Геннадия Бахарева и до назначения Игоря Лукашева, обязанности главы администрации Симферополя выполняла именно Александрова.

Чиновница еще не успела уйти, а СМИ уже озвучивают фамилии предполагаемых кандидатов на ее должность. Одна из версий – помощница вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина Софья Баталова.

Напомним, городской совет Симферополя подписал с Игорем Лукашевым двухгодичный контракт на замещение должности главы администрации крымской столицы.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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