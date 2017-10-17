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NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 15:25 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Феодосийский чиновник, обвиняемый в растрате, собирается отдохнуть  

Феодосийский чиновник, обвиняемый в растрате, собирается отдохнуть  

Руководитель аппарата администрации Феодосии Григорий Коросташовец покидает свой пост.

Как сообщал , Коросташовец был задержан в конце августа. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в течение полугода подозреваемый, используя свое служебное положение, ремонтировал и обслуживал личный автомобиль за счет бюджетных средств. По информации крымских общественников, в деле фигурировала сумма более 300 тыс рублей. В настоящее время чиновник вернулся в свое кресло и собирается в отпуск.

«У него происходили судебные разбирательства, которые закончились. Он, как и положено вернулся на рабочее место. Мы с ним переговорили, сейчас Григорий Коросташовец пишет заявление на отпуск с последующим увольнением. Спустя положенные две недели, он уходит со своей должности», – цитирует КИА главу администрации Феодосии Сергея Фомича.

Феодосия, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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