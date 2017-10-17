Украинцам вдалбливают мысль о необходимости войны с Россией

Украинские власти вдалбливают своим гражданам идею о необходимости войны с Россией. В очередной раз на эту тему высказался заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению чиновника, вернуть Крым и Донбасс под контроль Украины не поможет ни один закон.

«Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством… Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что «преступная власть ничего не сделала для Крыма», извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым», – заявил Тука в интервью УНН, подчеркнув, что решить вопрос можно только, усилив боеспособность вооруженных сил. Кроме того, не мешало бы повысить экономическую и финансовую состоятельности Украины.

Как уже сообщал «Новый День», Киев планомерно пытается внушить жителям Украины мысль, что без войны с Россией стране не доказать свои «самостийность» и «незалежность». Заявление Тука – уже третье подобное на этой неделе. Ранее о том, как украинские танки попрут на Перекоп, а авиация нанесет ракетные удары по Севастополю «и так далее...», рассказывал депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош, а представители украинского ВМФ расписывали, как их катера будут крушить российские корабли.

Между тем, украинские специалисты говорят о плачевном состоянии вооруженных сил (в частности, флота), а в Киеве опасаются бунта в ВСУ, поэтому военнослужащим и силовикам запретили общаться с журналистами.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.10.17

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