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Вторник, 17 октября 2017, 15:23 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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В Крыму пенсионера переехали сразу два автомобиля

В Крыму пенсионера переехали сразу два автомобиля

В Раздольненском районе Крыма 65-летнего мужчину переехали два автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель «Dodge» ехал с большой скоростью по автодороге Черноморское – Воинка и сбил пенсионера, идущего по центру дороги.

«После удара, пешехода отбросило на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль «Опель Вектра», который так же совершил наезд на пешехода», – сообщает пресс-служба крымского ГИБДД.

Именно второй наезд и стал для пенсионера смертельным.

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