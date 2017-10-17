Крым отправил в армию первых «осенних» новобранцев

Крым отправил первых «осенних» новобранцев в Вооруженные Силы России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые команды отправили сегодня не только со сборных пунктов полуострова, но и Северной Осетии, Чечни и Карачаево-Черкесии.

Всего в рамках осенней кампании планируется призвать более 22 тысяч жителей Южного военного округа, в том числе около 2 тысяч крымчан и 400 севастопольцев.

Предполагается, что каждый четвертый крымский призывник будет служить на материке – в воздушно-десантных войсках, воздушно-космических силах и в войсках Росгвардии.

Кроме того, Крым отправит на материк около 600 контрактников.

Массовые отправки кырмчан в армию начнутся после ноябрьских праздников.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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