Кредиторы, забудьте: севастопольцев освободили от украинских долгов

Законодательное собрание Севастополя приняло закон о погашении долгов горожан перед украинскими банками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ детализирует основания для списания или реструктуризации долгов: горожане смогут или обнулить задолженность, или рассчитаться по упрощенной процедуре через Фонд защиты вкладчиков.

Для полного или частичного списания долга размер кредита не должен превышать 5 млн рублей. При этом для некоторых категорий сумма кредита не имеет значения. Среди льготников: пенсионеры, одинокие родители, ветераны боевых действий.

Частично погасить долг могут сокращенные работники, до сих пор не нашедшие работу, оплачивающие обучение детей, не достигших 23 лет, или лечение иждивенцев. Остальные могут рассчитывать на реструктуризацию задолженности сроком на два года. Окончательное решение о списании долга или его части, а также о реструктуризации задолженности принимается наблюдательным советом на основании обращения заемщика в Фонд вкладчиков.

Напомним, в июле президент России Владимир Путин ратифицировал закон о механизме погашения кредитов жителей полуострова перед банками «Незалежной».

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 17.10.17

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