Глава администрации Симферополя решил, кто будет его первым замом

Новый глава администрации Симферополя Игорь Лукашев решил, кто будет его первым замом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предварительное согласование на эту должность прошла Ирина Бойко, возглавляющая администрацию Симферопольского района.

Заявление на увольнение Бойко еще не написала, поскольку ее кандидатуру сначала должны утвердить депутаты горсовета.

Напомним, накануне о своем уходе с должности заместителя главы администрации Симферополя и руководителя аппарата крымской столицы заявила Галина Александрова, исполнявшая обязанности главы Симферополя до назначения Лукашева.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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