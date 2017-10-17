В Крыму посчитали заповедники

Сведения о 130 особо охраняемых природных зонах Крыма (ООПТ) официально появились в Едином государственном реестре недвижимости (ЕРГН).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель регионального Госкомрегистра Александр Спиридонов.

«На протяжении последних месяцев Госкомрегистр внес данные в ЕГРН о государственных природных заказниках «Караби-Яйла», «Аю-Даг», «Тырке», «Байдарский», «Ай-Петринская яйла». Учтены такие известные памятники природы, как «Змеиная пещера», «Бакла», «Горный массив Караул-Оба», «Орех Юрия Никулина», «Дуб «Богатырь Тавриды». Не остались, как говорится, в стороне знаменитый Никитский ботанический сад, ландшафтно-рекреационный парк «Бакальская коса», парк-памятник садово-паркового искусства «Утес-Карасан», различные реликтовые деревья», – рассказал Спиридонов.

До конца года в единой федеральной базе появится информация о еще 19 ООПТ. Таким образом, общее количество крымских зон с особыми условиями использования территории составит 190.

После внесения сведений в ЕГРН в границах этих земель нельзя будет вести строительство, в том числе прокладывать федеральные автомобильные трассы, трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации, пасти скот, устраивать стоянки автотранспорта, передавать в частную собственность земельные участки на данных территориях и заниматься промышленной и сельскохозяйственной деятельностью.

Кроме того, в отдельных случаях, может быть введено ограничение на посещение ООПТ туристами.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что такие меры помогут защитить уникальные природные «жемчужины» полуострова от стихийной застройки и самозахватов.

Симферополь, Оксана Мурзина

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