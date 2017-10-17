Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 октября 2017, 19:49 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Саакашвили вынес Порошенко последнее грузинское предупреждение

Саакашвили вынес Порошенко последнее грузинское предупреждение

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге возле Верховной Рады потребовал от Петра Порошенко уйти в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Саакашвили появился на площади в окружении охраны, жал людям руки, приговаривая «все добре».

«За 3-4 года произошло только одно изменение. Один человек в своих руках узурпировал всю судебную власть. Суды существуют только для него и его бизнес-партнеров. Пока есть Порошенко – будет нищета, будет падение престижа Украины, будет эмиграция молодежи, новые смерти, новые несчастья.

Если сегодня Порошенко в последний раз не услышит вас и будет вновь разводить, нам надо переместиться совсем в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться.

Мы не отступим. Они нас не смогут купить. Никто не пойдет домой, не покладет руки, пока мы не победим», – пообещал Саакашвили.

Напомним, сегодня у здания Верховной Рады в Киеве проходят акции протеста. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, изменений в избирательное законодательство и создание антикоррупционного суда. На митинг собралось несколько тысяч человек.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители располагают информацией о возможных штурмах Верховной Рады с помощью взрывных пакетов, однако заверил, что «правоохранители провокаций не допустят».

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 17.10.17

Проверка покажет: крымским нефтетрейдерам грозит тюрьма. / В Крыму обещают ввести единый тариф на коммуналку. / В Крыму посчитали заповедники.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

СМИ: Севастопольский винзавод станет частью крымского бренда

Гостиничный рейтинг: Крым дешевле – Кубань популярнее

Сколько нам должны туристы? Три региона определились, один загадочно молчит

Инспектор ГИБДД вызвался помочь пострадавшему от мошенников – за приличную мзду

На Кубани снаряд едва не обесточил часть Крыма

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости