Крымское бюджетное ноу-хау: автомобиль – не роскошь, а средство освоения

Муниципалитеты и госучреждения Крыма торопятся потратить бюджетные деньги, чтобы они, как в предыдущие годы не остались неосвоенными. Один из способов – закупка автомобилей по «оригинальным» ценам.
Глава Крыма и министр финансов республики на каждой встрече с чиновниками напоминают им, что близится конец года, и нужно с толком и ответственно израсходовать выделенные Москвой средства.
На местах эти призывы понимают по-разному. Кое-где просто максимально повышают цену покупаемого товара. Особенно хорошо разница в подходах видна на примерах закупки легковых автомобилей.
Так, симферопольская поликлиника №5 готова купить легковой автомобиль за 533 тыс руб, а Ленинская райбольница «замахнулась» на авто стоимостью более 1 млн рублей. Подчеркиваем, речь не о специализированных машинах скорой помощи – об обычных легковушках.
Администрация Джанкойского района захотела иметь именно SKODA Octavia (или эквивалент), на что готова была потратить 1 млн руб из районного бюджета.
Средства бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым расходуют экономнее: на четыре пятиместных седана для казенного учреждения «ЖКХ-ресурс» выделено 3 млн руб. Куда на подогреваемых сидениях одновременно будут ездить 20 работников этого коммунального учреждения – дворники и водопроводчики – в техзадании не поясняется.
У Крымской железной дороги и ГБУ «Центр реабилитации детей и молодежи» запросы примерно одинаковые: они хотят легковые автомобили за 730 тыс и 750 тыс руб соответственно. Двумя Lada granta (на общую сумму 892 тыс руб) готов обойтись Евпаторийский индустриальный техникум.
У ГУП «Крымэкоресурсы» размах другой: здесь готовы потратить 1 млн 138 тыс бюджетных рублей. Хотят полноприводный автомобиль категории В с дизельным двигателем мощностью не менее 120 лошадиных сил.
Самые специфические запросы – у ГБУ Центр народного творчества, которому нужен белый седан с мощной акустической системой. Запросы фольклористов обойдутся бюджету Крыма в 1 млн 372 тыс руб.
Симферополь, Ольга Картошина
Симферополь. Другие новости 17.10.17
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