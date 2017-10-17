На Кубани снаряд едва не обесточил часть Крыма

В Краснодарском крае возле опоры высоковольтной линии, снабжающей электроэнергией Крым, обнаружили взрывоопасный предмет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снаряд времен Великой Отечественной войны возле опоры высоковольтной линии (ВЛ) Коржевская – Курчанская был найден дежурным электромонтером в ходе планового обхода территории.

В Минэнерго РФ отметили, что данная линия входит в перечень ВЛ, влияющих на надежное электроснабжение Крыма. Обошлось без последствий для потребителей, пишет ТАСС со ссылкой на энергетиков.

В районе обнаружения взрывоопасного предмета полиция выставила оцепление, также на место вызваны сотрудники МЧС и ФСБ.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.10.17

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