Инспектор ГИБДД вызвался помочь пострадавшему от мошенников – за приличную мзду

В Севастополе задержали автоинспектора, который пообещал возбудить уголовное дело за 160 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к инспектору ГИБДД УМВД по Севастополю обратился знакомый, который ранее написал заявление в правоохранительные органы о совершенном в отношении него мошенничестве (должник не возвращал деньги), но в возбуждении уголовного дела по заявлению мужчины было отказано.

«Инспектор ГИБДД, обманув знакомого, пояснил, что может поспособствовать через коллег возбуждению уголовного дела в отношении должника, но при условии передачи ему 160 тысяч рублей.

При этом инспектор знал, что он сам ввиду отсутствия у него служебных полномочий никаким образом не может повлиять на факт принятия должностными лицами полиции решения о возбуждении уголовного дела, каких-либо действий в пользу знакомого и вовсе совершать не планировал, а полученные деньги намеревался присвоить», – сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Севастополю.

Инспектор был задержан в ходе передачи денег. Против него возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Севастополь, Мария Моссур

Севастополь. Другие новости 17.10.17

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