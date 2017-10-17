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Вторник, 17 октября 2017, 19:48 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Гостиничный рейтинг: Крым дешевле – Кубань популярнее

Гостиничный рейтинг: Крым дешевле – Кубань популярнее

Крым оказался в лидерах среди самых популярных курортных регионов России.

Как передает корреспондент РИА , в рейтинге, составленном по данным компании Tvil.ru, на основе результатов бронирования гостиниц, квартир и гостевых домов длительностью от пяти ночей и более, Крым занял второе место и уступил Кубани место лидера.

На третьем месте расположилось Ставрополье, далее следуют Калининградская и Оренбургская области.

В основном в Крым приезжают на 9 ночей и тратят на проживание в среднем 2,2 тысячи рублей в сутки, тогда как на Кубани бронируют проживание также на 9 ночей и тратят – 2,4 тысячи рублей в сутки. В Ставрополье туристы снимают жилье в среднем на 6 ночей и тратят на него 1,7 тысячи рублей в сутки.

Напомним, летом Крым вошел в тройку самых популярных курортов России у иностранцев, но также «отдал» первое место Кубани, на третьем месте этого рейтинга расположился Байкал.

Ялта, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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