Михомайдан: в Киеве радикалы захватили часть правительственного квартала, есть пострадавшие  

В Киеве у здания Верховной рады начались столкновения между полицией и противниками правительства Порошенко. Есть пострадавшие.

Как уже сообщал РИА «Новый День», сегодня утром в правительственном квартале украинской столицы начался митинг за ограничение депутатского иммунитета и реформу избирательного законодательства. В акции протеста принял участие экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили, который потребовал, чтобы Порошенко ушел в отставку.

Митинг растянулся на весь день. В результате сторонники Саакшвили начали приносить палатки. Между ними и представителями силовых структур возникла потасовка. Протестующие сломали одну из рамок металлоискателя на улице Грушевского, выломали забор. По предварительным данным пострадали несколько человек.

Между тем, другие митингующие захватили часть правительственного квартала: участок улицы Грушевского от перекрестка с Шелковичной до Мариинского парка протестанты перегородили металлическими щитами. А по периметру участка, где разбивают палатки, участники акции выставили собственное оцепление.

СМИ отмечают, что состав митингующих к вечеру существенно изменился: если утром перед Радой собрались, в основном, представители и сторонники политических партий, теперь правительственный квартал заполнили радикалы. Среди участников акции протеста муссируется информация, что президент Порошенко покинул Киев.

Напомним, в ноябре 2003 года партия «Национальное движение» Михаила Саакашвили совместно с Зурабом Жвания и спикером парламента Нино Буржаднадзе организовали в Грузии акции протеста. 22 ноября в Тбилиси оппозиционеры захватили парламент: толпа под предводительством Саакашвили ворвалась в здание и смела представителей официальной власти. Тогдашний руководитель страны Эдуард Шеварднадзе бежал. Так Саакашвили стал президентом Грузии.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.10.17

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